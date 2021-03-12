Форвард Фран Соль дуже задоволений виступом за Тенеріфе, яке орендувало футболіста у Динамо.

Про це розповів агент Хав'єр Кордон.

"З першої хвилини, коли він прибув у Тенеріфе, у нього був дуже гарний настрій, і він був дуже радий бачити прийом, який отримав від клубу, товаришів по команді, технічної команди, спортивного менеджменту та уболівальників. Він щасливий. Він людина особлива, і сьогодні все на 100% позитивно. Це те, що ми шукали. Він завжди намагається працювати з усіх сил, але якщо він на позитиві, його результативність стає ще вищою.

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Очевидно, що менеджери інших клубів роблять свою роботу і намагаються передбачати події. Але це особливий випадок. Нам було важко переконати київське Динамо віддати його в оренду. Ми побачимо влітку, що буде. Гарна результативність, яку показує Фран Соль, може спростити ситуацію. Або ні.

Динамо теж знає про його хорошу форму і має право сказати: наступного року ти залишишся з нами. Але я також хочу думати, що думка форварда матиме вагу і що до побажань гравця прислухатимуться. Очевидно, він щасливий грати в Іспанії і дуже радий бути гравцем Тенеріфе", - розповів Кордон.