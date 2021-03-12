 Лучі може дозволити суддям УПЛ пояснювати спірні рішення | Футбол | Champion.com.ua
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Лучі може дозволити суддям УПЛ пояснювати спірні рішення

Сьогодні 21:16 265 0
Олександр Денисов прокоментував ініціативу Лучану Лучі
Лучі може дозволити суддям УПЛ пояснювати спірні рішення
#Лучі, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

У майбутньому арбітри УПЛ можуть публічно пояснювати свої рішення за підсумками спірних моментів.

Про це розповів генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

 "Нам би хотілося відкритості. Нам хотілося б флешінтерв'ю після матчів. Уявіть, як хотілося б цього трансляторам. Мало того, що клуби і гравці дають коментарі, а тут ще були б і арбітри. Ось це поки що стіна непробивна. Але це мій прогноз з точки зору флешінтерв'ю. Цього не робить УЄФА. Навіть після введення ВАР жодне змагання під егідою організації не проводить інтерв'ю з суддями. Причин для цього УЄФА може назвати масу - потрібно додивитися матеріали, нічого не потрібно з похапцем коментувати і так далі.

Тут, я думаю, у нас нічого не вийде з Лучі, так само як і ні у кого в інших лігах, щоб арбітри приходили на інтерв'ю.

Тим не менше, про що я спробував поговорити з Лучі вчора: щоб на регулярній основі він або його підопічні не відразу після матчів, а через два дні брали участь в телевізійних обговореннях минулого туру. Ось тут є хороша новина - Лучі сказав, що готовий розглядати такий варіант. Зараз він у себе на батьківщині, в Італії. Як тільки він повернеться до Києва, ми зустрінемося і поговоримо про можливий формат", - розповів Денисов.

Нагадаємо, Рух хоче зобов’язати арбітрів коментувати спірні епізоди.

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