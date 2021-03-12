 Маркевич назвав ціль Шахтаря у матчі-відповіді з Ромою | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич назвав ціль Шахтаря у матчі-відповіді з Ромою

Сьогодні 19:17 720 0
Мирон Маркевич прокоментував матч Шахтаря з Ромою
Маркевич назвав ціль Шахтаря у матчі-відповіді з Ромою
#Шахтар, #Рома

Джерело - sport.ua.

Шахтар у матчі-відповіді з Ромою в Лізі Європи має показати характер.

Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Щоб грати з такою командою як Рома, потрібно не програвати боротьбу. Рома затисла і нічого не давала зробити Шахтарю. Саме в такому стилі мав і Шахтар грати, не давати їм простору. Але цього не сталось.

Відсутність Степаненка? Це футболіст, який виконує дуже багато чорнової роботи. Більшість футболістів Шахтаря грає лише з м’ячем і лише на атаку. А футбол зараз такий, що потрібно відпрацьовувати в обороні, без м’яча. Але це, мабуть, неправильно, що немає Степаненка – немає результату. Кожен футболіст отримує травми. Степаненко не виключення. Повинні бути люди, які можуть його замінити.

Звичайно хотілося, щоб команда показала зуби і виграла матч. Неважливо, з яким рахунком. Звичайно бажано, щоб ліквідувати дефіцит, але навіть якщо ні, то хоча б порадувати уболівальників хорошою результативною грою. Шахтар завжди так робив", - розповів Маркевич.

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