Зідан відреагував на можливе повернення Роналду

Джерело - sport.uа.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан відреагував на можливе повернення в клуб форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
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"Ви знаєте, що це за гравець, чого він досяг, і як сильно ми його любимо. Тут Роналду написав історію, він чудовий. Зараз він гравець Ювентуса, і я нічого не можу сказати вам про це", - розповів Зідан.
Роналду виступав за "Реал" з 2009 по 2018 роки. За цей час мадридський клуб чотири рази виграв Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, Ювентус розглядає варіант продажу Роналду.