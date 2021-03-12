Зідан відреагував на можливе повернення Роналду

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відреагував на можливе повернення в клуб форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

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"Ви знаєте, що це за гравець, чого він досяг, і як сильно ми його любимо. Тут Роналду написав історію, він чудовий. Зараз він гравець Ювентуса, і я нічого не можу сказати вам про це", - розповів Зідан.