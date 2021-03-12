Фонсека назвав головне задвання Роми у матчі проти Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив перемогу над донецьким Шахтарем в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Нашим головним завданням була організація гри в захисті. Ми закрили всі зони для атакувальних гравців Шахтаря. Знали, що суперник діє небезпечно на контратаках і робили все, щоб не дати їм зіграти у звичний футбол. Рома перемогла сильну команду, але не менш важливою буде гра-відповідь через тиждень в Києві", - сказав Фонсека.
Матч-відповідь відбудеться 18 березня в Києві на НСК Олімпійський.
Раніше, Рома розгромила Шахтар у Лізі Європи.