Фонсека назвав головне задвання Роми у матчі проти Шахтаря

Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив перемогу над донецьким Шахтарем в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Нашим головним завданням була організація гри в захисті. Ми закрили всі зони для атакувальних гравців Шахтаря. Знали, що суперник діє небезпечно на контратаках і робили все, щоб не дати їм зіграти у звичний футбол. Рома перемогла сильну команду, але не менш важливою буде гра-відповідь через тиждень в Києві", - сказав Фонсека.