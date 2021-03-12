За гру у матчі 1/8 Ліги Європи з Вільярреалом (0:2) не можна дорікнути гравцям Динамо.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Лаяти команду нема чого. Грали в свою силу, точніше, те, що можемо з себе видавити на сьогодні. Іспанці обіграли нас заслужено. По грі Динамо... Запам'ятався лише підкат головою Бєсєдіна. Це, звичайно, жарт. А якщо серйозно, між нами і іспанцями прірва в розумінні гри і майстерності. Досвід піде в скарбничку, але відіграти два м'ячі на виїзді нереально", - зазначив Заховайло.