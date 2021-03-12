Франков: Чи не переоцінили себе гравці Динамо?

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков після матчу 1/8 Ліги Європи Динамо - Вільярреал (0:2) задоволений грою киян, але не результатом.

Про це заявив сам журналіст.

"А результат загалом... Заспокоївся після першого гола іспанців. Іншим разом.

Не можу сказати, що грали погано - але слабкіше, просто слабше. Виглядало непогано, але це непогано до табло не пришиєш. Не закривалися - точно, і ось тут питання - чи не переоцінили себе ?! Упевненості, що ось ще трохи і ми б їм дали, не було жодного разу, говорити про гру при 0:2 смішно - суперник вже працює за рахунком.

Нереалізація, про яку говоримо постійно, невпинно - вона ж не застуда, щоб враз випаруватися після склянки чаю з коньяком!

Переконувати, що з ось цим ось - тобто нашим рівнем - потрібно миритися або, більше того, радіти - ні, звичайно. Але залишаюся при своєму: важливіше успішніше зіграти з Зорею і потім вже думати про матч-відповідь. Якщо думати...

Поки - рано", - зазначив Франков.