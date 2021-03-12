Гравці Динамо віддали всі сили у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Вільярреалом (0:2).

Про це заявив вінгер киян Віктор Циганков.

"Футбол і складається з того, що якщо ти використовуєш свої моменти, то виграєш, а якщо допускаєш помилки, то програєш. Сьогодні ми не реалізували свої моменти і допустили дві помилки, які призвели до голів.

Є над чим працювати, нам показали наш рівень. Але ми сьогодні віддали всі сили. Сподіваюся, що завдяки таким іграм ми будемо тільки рости", - заявив Циганков.