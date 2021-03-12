Емері: Динамо - це команда високого рівня

Головний тренер іспанського Вільярреала Унаї Емері ставиться з великою повагою до Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Київське Динамо - лідер української Прем'єр-ліги, і я ставлюся з величезною повагою до цієї команди, в складі якої чимало якісних гравців. Тому ми збиралися захистити себе від небезпечних виконавців Динамо і протиставити їм наші кращі якості, створити якомога більше гольових моментів і намагатися їх використовувати. Підкреслюю, що ми дуже поважаємо Динамо, тому знали, що ці 90 хвилин не будуть для нас легкою прогулянкою.

Динамо - це команда високого рівня. І кияни також показали серйозну гру в сьогоднішньому матчі. У складі суперників досить динамічні гравці, які на багато що здатні. Тому у нас немає повної впевненості перед матчем-відповіддю на домашньому полі. Просто сьогодні ми змогли показати свою гру", - сказав Емері.