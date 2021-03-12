Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу за підсумками першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреала (0:2) не мав претензій до своїх гравців.

Про це заявив сам фахівець.

"Я сказав хлопцям, що великих претензій до них немає. Такий рівень нашого чемпіонату. Вільярреал же представляє чемпіонат зовсім іншого рівня, де ігри такої напруги відбуваються два рази на тиждень. Ця команда має у своєму складі гравців ТОП-рівня, і намагається показувати топовий футбол. На жаль, у чемпіонаті України у нас таких матчів немає, тому складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським", - зазначив Луческу.