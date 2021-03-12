 Луческу: Складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським. Такий рівень | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рома розгромила Шахтар у Лізі Європи
Вчора 23:53 1395
Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар
Сьогодні 12:09 820
Каштру назвав найбільшу помилку Шахтаря у матчі з Ромою
Сьогодні 08:24 2600 2
Шотландія відірвалася від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 8914
Рома - Шахтар 3:0. Як це було
Вчора 23:52 10248
Динамо - Вільярреал 0:2. Огляд матчу
Вчора 23:15 1038
Луческу: Вільярреал скористався помилками Динамо
Вчора 22:43 1280
Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи
Вчора 21:48 2304
Динамо - Вільярреал 0:2. Як це було
Вчора 21:47 13486
УАФ заборонила Олімпіку грати на стадіоні Динамо
Вчора 19:58 1164
Блоги
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилисю
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилисю Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:08 691
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:33 289
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів Valeriy Ruchka
Вчора 14:06 817
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати?
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати? Андрій Твердохліб
Вчора 11:03 490
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
10.03.2021 22:55 4250
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
09.03.2021 17:49 808
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:42 684
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:26 874
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:07 7872 1
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії Valeriy Ruchka
08.03.2021 23:15 1849
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:04 Футбол Голанд став гравцем тижня у Лізі чемпіонів 9
14:55 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 84
14:40 Футбол Саррі готовий повернутися до Наполі за однієї умови 193
14:25 Хокей. УХЛ Білий Барс - Кременчук 0:5. Огляд матчу 206
14:11 Футбол Арсенал - Тоттенгем: Де дивитися матч АПЛ 184
14:00 Кіберспорт EBC Dnipro переміг Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України 178
13:55 Футбол Луческу: Складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським 376
13:39 Футбол Матвієнко: Рома перекрила всі наші сильні сторони 331
13:29 Пряма трансляція Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 142
13:25 Футбол Агент Роналду обговорив з Реалом можливе повернення португальця 454
13:09 Бокс Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером 594
13:08 Блог Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилисю 710
13:00 Кіберспорт Lviv Boars розгромили Odessa Gaming у чемпіонаті України 330
12:56 Футбол Олександрія - Олімпік: Де дивитися матч УПЛ 349
12:39 Футбол Франков: Чи не переоцінили себе гравці Динамо? 626
12:25 Футбол Вольфсбург може залишитися без головного тренера 438
12:09 Бокс Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар 820
11:54 Біатлон Триразовий чемпіон Європи відсторонений від змагань 830
11:40 Футбол Гранада - Молде 2:0. Огляд матчу 481
11:24 Футбол Морозов: Я не в захваті від гри Роми 546
11:10 Хокей. УХЛ Краматорськ - Дніпро 1:2. Огляд матчу 645
10:55 Футбол Маріуполь - Колос: Де дивитися матч УПЛ 551
10:40 Футбол Славія - Рейнджерс 1:1. Огляд матчу 639
10:33 Блог Промо-відео до бою Берінчик - Санчес 289
10:24 Футбол Циганков: Є над чим працювати, нам показали наш рівень 876

Луческу: Складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським

Сьогодні 13:55 376 0
Фахівець відзначив високий рівень Ла-Ліги
Луческу: Складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським
#Динамо, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу за підсумками першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреала (0:2) не мав претензій до своїх гравців.

Про це заявив сам фахівець.

"Я сказав хлопцям, що великих претензій до них немає. Такий рівень нашого чемпіонату. Вільярреал же представляє чемпіонат зовсім іншого рівня, де ігри такої напруги відбуваються два рази на тиждень. Ця команда має у своєму складі гравців ТОП-рівня, і намагається показувати топовий футбол. На жаль, у чемпіонаті України у нас таких матчів немає, тому складно порівнювати наш чемпіонат з іспанським", - зазначив Луческу.

Коментарі ()