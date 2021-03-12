Каштру назвав найбільшу помилку Шахтаря у матчі з Ромою

Результат матчу Рома - Шахтар (3:0) не до кінця справедливий і геть не відтворює того, що було на полі.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Який момент став ключовим, визначальним? Вирішальними були чотири хвилини, коли ми пропустили два м’ячі - від 73-ї до 77-ї. Перед другим голом ніби був фол на нашу користь, який не поставили. І пропустили ще один м’яч із кутового. Гадаю, що цей момент став зламним і дуже складним.

Найбільша помилка в тому, що ми не реалізували чотири певні моменти, які створили. Ми прагнули, і працювали, і робили все для того, щоб забивати м’ячі тут, на виїзді. Це було дуже важливо. І, звісно ж, потрібно було уникнути трьох пропущених м’ячів. Гадаю, що результат за сьогоднішньою грою не до кінця справедливий і геть не відтворює того, що було. У першому таймі була досить збалансована гра. Проте статистика – це статистика, наразі вона нічого не означає, всі дивляться на результат. Однак якщо говорити про 60% тримання м’яча, про атаки, що ми здійснили… На жаль, як я вже сказав, не змогли реалізувати жодного з моментів, які створили", - зазначив Каштру.