 Рома - Шахтар 3:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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#Шахтар, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді поступився Ромі.

Ліга Європи
1/8 фіналу, 11 березня

Рома - Шахтар 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Пеллегріні, 2:0 - 73 Ель-Шаараві, 3:0 - 77 Манчіні

Рома: Лопес - Крістанте, Кумбулла, Манчіні - Спінаццола (Б. Перес, 79), Діавара (Ібаньєс, 79), Вільяр, Карсдорп - Педро (Ель-Шаараві, 62), Пеллегріні (К. Перес, 79) - Мхітарян (Майораль, 34).

Шахтар: Трубін - Ісмаілі, Матвієнко, Вітао, Додо - Майкон - Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрік (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антоніо, 86), Тете (Коноплянка, 86) - Мораес (Дентіньйо, 76).

Попередження: Кумбулла, 53 – Алан Патрік, 58

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