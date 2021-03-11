Бущан вірить у камбек Динамо у матчі-відповіді з Вільярреалом

Голкіпер Динамо Георгій Бущан оцінив шанси Динамо у протистоянні з Вільярреалом у Лізі Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені здається, після гри залишилася якась недомовленість. Але команда віддавалася повністю. Ми старалися, але не вийшло реалізувати свої моменти. Це футбол, потрібно рухатися далі. Уже в неділю у нас важливий матч.

Півроку тому, напевно, ніхто не міг і припустити, що ми будемо грати на цій стадії. Хоча, відверто кажучи, результат не дуже... Хотілося потішити глядачів, та й гра нам давалася, але чогось не вистачило. Проте, нічого страшного не сталося, ми не вішаємо ніс і готуємося до наступної гри.

Чи вірю у шанси Динамо пройти далі? У футболі немає нічого неможливого. Звичайно, хочеться вірити в краще і в диво.

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Два голи були пропущені зі стандартів? Усі команди мають подібні проблеми. Просто не потрібно на цьому акцентувати увагу. Подивимося, проаналізуємо і будемо рухатися далі.

Вихід нашої команди в 1/8 фіналу ЛЄ – успіх? Я вважаю, так. До того ж, ще є матч-відповідь. Дай бог, аби фарт був на нашому боці. У футболі буває всяке, будемо сподіватися на краще", – розповів Бущан.