 Сидорчук розчарований поразкою від Вільярреала у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Сидорчук розчарований поразкою від Вільярреала у Лізі Європи

Сьогодні 23:28 154 0
Сергій Сидорчук прокоментував поразку від Вільярреала
Сидорчук розчарований поразкою від Вільярреала у Лізі Європи
#Динамо, #Вільярреал

Джерело - Чемпіон.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук пояснив поразку від Вільярреала у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Які можуть бути враження? Ми дійсно не заслуговували на перемогу, але хоч на один забитий м'яч ми награли. На жаль, пропустили. План на гру полягав у стримуванні центра поля. Нам все пояснили про суперника, все розжували, але було помітно, як гравці Вільяреала добре відчувають один одного.

Актуально: Динамо - Вільярреал 0:2. Огляд матчу

Ми намагались контролювати гру, але, схоже, у суперника була схожа вказівка. У іспанців хороша команда, грають у сильному чемпіонаті. Це дуже великий досвід для нас.

Щодо оцінки своєї гри, то розумію, що міг би зіграти краще. На жаль, часто обрізався, можливо, жовта картка негативно вплинула. Важливо не опускати руки, адже вже в неділю на нас очікує важлива гра із Зорею", – сказав Сидорчук.

Раніше, Луческу прокоментував поразку від Вільярреала.

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