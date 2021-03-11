Збірна України дізналася арбітра на матч відбору ЧС-2022 з Францією

Стали відомі арбітри матчу Франція — Україна

На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Франція — Україна, працюватиме німецька суддівська бригада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер. Четвертий арбітр — Крістіан Дінгерт.

Для Штілера це буде перша зустріч зі збірною України. Він двічі судив матчі Шахтаря – перемоги над Брагою (2:0) в Лізі Європи та над Аталантою (2:1) в Лізі чемпіонів.

Матч відбудеться 24 березня в Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс.

Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.