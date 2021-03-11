Іщенко: У Вільярреала практично немає слабких місць

Динамо у матчі з Вільярреалом має можливість вийти на абсолютно новий рівень.

Про це розповів директор ДЮФШ Динамо ім. Валерія Лобановського Олександр Іщенко.

"Ми давно не грали з клубом такого високого рівня. Останні суперники в чемпіонаті України та в єврокубках – команди, які грають у раціональний футбол. Вільярреал же грає сам і дає грати супернику, віддаючи перевагу атакувальному футболу. Тому, гадаю, для всіх нас цей поєдинок представляє особливий інтерес.

Сильні сторони Вільярреала? Сама організація гри. Не потрібно забувати, що 5-6 футболістів команди грають у збірній Іспанії. У Вільярреала практично немає слабких місць. В останні роки команда знаходиться у верхній частині таблиці чемпіонату. Це засвідчує стабільність Вільярреала та високий рівень гри. Для Динамо цей матч – можливість вийти на абсолютно новий рівень та підняти рейтинг клубу.

Для нас важливо показати, наскільки ми зможемо зіграти з однією з найкращих команд топ-чемпіонату. Я вірю в те, що ми будемо виглядати більш ніж гідно", - відзначив Іщенко.