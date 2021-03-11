Майно Металіста хочуть передати Харкову

Майно футбольного клубу Металіст має пройти процедуру аудиту та бути передано у комунальну власність Харкова.

Про це розповів голова Харківської обласної ради Артур Товмасян.

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"Перше: ми маємо провести аудит всієї власності Металіста, яке перебуває у підпорядкуванні області. Друге: після проведення аудиту ми все це майно маємо передати місту Харкову, оскільки саме його нинішнє керівництво в особі (секретаря міськради - ІФ) Ігоря Терехова взяло на себе зобов'язання разом із (бізнесменом, ексвласником ФК Металіст" - прим.) Олександром Ярославським відродити гордість міста та області - футбольний клуб Металіст. Вважаю, що це буде правильним кроком", - сказав Товмасян.