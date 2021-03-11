Забарний: Динамо має скористатися слабкими сторонами Вільярреала

Гравці Динамо мають скористатися слабкими сторонами Вільярреала у матчі Ліги Європи.

Про це розповів центральний захисник киян Ілля Забарний.

"Емоційний стан у нас дуже хороший. Здобули ряд перемог, хочемо продовжувати в тому ж дусі. Що стосується суперника, Вільярреал - команда хороша, але у неї є свої слабкі сторони, і я сподіваюся, що ми ними скористаємося.