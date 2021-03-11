 Забарний: Динамо має скористатися слабкими сторонами Вільярреала | Футбол | Champion.com.ua
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Забарний: Динамо має скористатися слабкими сторонами Вільярреала

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Ілля Забарний прокоментував матч проти Вільярреала
Забарний: Динамо має скористатися слабкими сторонами Вільярреала
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Динамо мають скористатися слабкими сторонами Вільярреала у матчі Ліги Європи.

Про це розповів центральний захисник киян Ілля Забарний.

"Емоційний стан у нас дуже хороший. Здобули ряд перемог, хочемо продовжувати в тому ж дусі. Що стосується суперника, Вільярреал - команда хороша, але у неї є свої слабкі сторони, і я сподіваюся, що ми ними скористаємося.

Актуально: Динамо - Вільярреал: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

На чому ми акцентували увагу – сказати не можу, адже це секрет нашої підготовки. Персональної опіки не буде, хто з суперників буде в моїй зоні – з тим і буду грати", - відзначив Забарний.

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