Ліонель Мессі хоче пограти в МЛС

Нападник Барселони Ліонель Мессі через два роки може опинитися в МЛС.

Про це повідомляє Cadena SER.

Яке б рішення аргентинець не прийняв стосовно своєї кар'єри, через два роки він опиниться в клубі Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

Відзначається також, що нещодавно мала відбутися зустріч, на якій нібито повинні були обговорювати можливий перехід Ліонеля в ПСЖ, але вона була скасована через перемогу на виборах президента Барселони Жоана Лапорти.

Не виключено, що новому-старому президенту Барселони вдасться вмовити Мессі продовжити влітку контракт з клубом. Журналіст Cadena SER оцінює ймовірність того, що Мессі залишиться в Барселоні як 50 на 50.

Раніше, Неймар запросив Мессі до ПСЖ.