УАФ передала Уповноваженому із захисту державної мови результати перевірки інциденту, що був у матчі УПЛ

Учасники зустрічі обговорили питання важливості дотримання закону

Джерело - УАФ.

У Будинку футболу відбулася зустріч президента Української асоціації футболу, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Учасники зустрічі обговорили питання важливості дотримання закону про забезпечення функціонування державної мови на спортивних заходах.

Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду й ухвалення рішення в рамках його повноважень було передано матеріали проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ перевірки інциденту, що мав місце під час поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги ФК Львів (Львів) - ФК Колос (Ковалівка), за участю вже екстренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю в питанні дотримання закону про функціонування державної мови на футбольних заходах, які відбуваються під егідою Української асоціації футболу.

Раніше повідомлялося, що ФК Львів звільнив Шумського та призначив нового головного тренера.