В Ювентусі планується чистка складу

Після поразки від Порту у двоматчевій дуелі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів керівництво Ювентуса планує влаштувати перебудову складу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Відзначається, що клуб готовий попрощатися з багатьма ветеранами клубу. Водночас новий Ювентус планують будувати навколо захисника Маттейса де Лігта, хавбека Вестона Маккені і форварда Федеріко К'єзи.

Також очікується, що валлійський півзахисник Аарон Ремзі, найімовірніше, покине клуб.

