Молодий воротар Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в ТОП-чемпіонаті.

Про це заявив тренер гірників Карло Ніколіні.

"Кілька клубів зв'язувалися з приводу Трубіна. Два пропозиції були з Італії, але це був не Мілан. Проте, пропозиції не влаштували клуб, оскільки ми оцінюємо Трубіна в два рази дорожче, ніж нам пропонували", - розповів Ніколіні.