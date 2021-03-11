 Шахтар отримав кілька пропозицій щодо Трубіну | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар отримав кілька пропозицій щодо Трубіну

Сьогодні 14:24 857 0
Головним відкриттям у гірників можна назвати Трубіна
Шахтар отримав кілька пропозицій щодо Трубіну
#Трубін, #Шахтар

Джерело - Teleradiostereo.

Молодий воротар Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в ТОП-чемпіонаті.

Про це заявив тренер гірників Карло Ніколіні.

"Кілька клубів зв'язувалися з приводу Трубіна. Два пропозиції були з Італії, але це був не Мілан. Проте, пропозиції не влаштували клуб, оскільки ми оцінюємо Трубіна в два рази дорожче, ніж нам пропонували", - розповів Ніколіні.

Сьогодні, 11 березня, Шахтар зустрінеться з італійською Ромою в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. 

Раніше, Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар.

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