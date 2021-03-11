Динамо зіграє з Вільярреалом, Шахтар - з Ромою. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Актуально: Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Розклад матчів:
19:55. Аякс (Нідерланди) - Янг Бойз (Швейцарія)
19:55. Динамо (Україна) - Вільярреал (Іспанія)
19:55. Манчестер Юнайтед (Англія) - Мілан (Італія)
19:55. Славія (Чехія) - Рейнджерс (Шотландія)
Актуально: Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
22:00. Гранада (Іспанія) - Молде (Норвегія)
22:00. Олімпіакос (Греція) - Арсенал (Англія)
22:00. Рома (Італія) - Шахтар (Україна)
22:00. Тоттенгем (Англія) - Динамо (Хорватія)