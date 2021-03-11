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Динамо зіграє з Вільярреалом, Шахтар - з Ромою. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 08:39 592 0
Початок матчів о 19:55 та 22:00
Динамо зіграє з Вільярреалом, Шахтар - з Ромою. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Актуально: Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Розклад матчів:

19:55. Аякс (Нідерланди) - Янг Бойз (Швейцарія) 

19:55. Динамо (Україна) - Вільярреал (Іспанія) 

19:55. Манчестер Юнайтед (Англія) - Мілан (Італія)

19:55. Славія (Чехія) - Рейнджерс (Шотландія) 

Актуально: Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

22:00. Гранада (Іспанія) - Молде (Норвегія) 

22:00. Олімпіакос (Греція) - Арсенал (Англія)

22:00. Рома (Італія) - Шахтар (Україна)

22:00. Тоттенгем (Англія) - Динамо (Хорватія)

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