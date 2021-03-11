Вперше за 16 років ні Мессі, ні Роналду не зіграють у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вперше за довгий час у чвертьфіналі турніру не буде жодної з головних зірок світового футболу

Джерело - Чемпіон.

Вперше з сезону-2005/2006 ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду не вийшли зі своїми командами у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Goal.

Останній раз таке траплялося, коли Мессі з Барселоною вибув з розіграшу турніру, поступившись за сумою двох матчів лондонському Челсі, а Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед тоді вилетів від Мілана.

Нагадаємо, що в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен зіграв внічию з Барселоною - 1:1, а перший матч, що проходив в Іспанії, завершився перемогою парижан з рахунком 4:1. Ювентус напередодні вилетів від Порту, ​​незважаючи на перемогу з рахунком 3:2 в матчі-відповіді в Італії, - португальці пройшли в наступну стадію завдяки двом гостьовим голам.