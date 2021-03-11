 Рома - Шахтар 2:0. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Рома - Шахтар 2:0. Як це було

Сьогодні 23:52 6506 0
Рома - Шахтар 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Матч завершено! Рома громить Шахтар у першому матчі!

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

87' Ще одна подвійна заміна від Каштру: замість Тете та Марлоса на поле вийшли Коноплянка та Антоніо.

85' У центрі поля поклав на газон суперника в підкаті Манчіні. За сукупністю фолів отримав захисник жовту картку.

83' На фланзі Манчіні отримав по ногах від Тете в підкаті. Штрафний удар виконають господарі.

81' Подвійна заміна від Шахтаря: Судаков та Соломон продовжили гру. На лавку для запасних сіли Тайсона та Патрік.

79' Потрійна заміна від Роми: замість Пеллегріні, Спінаццоли та Діавара на поле вийшли Карлес та Бруно Перес, а також Ібаньєс.

77' Гол! Рома забиває втретє. Після навісу з кутового на ближній штанзі виграв верх Крістанте і головою скинув у центр на Манчіні, який вколотив сферу точно під поперечину.

75' Занадто активно просили зафіксувати офсайду у голкіпера Тайсон і Майкон, але лише отримали по жовтій картці.

73' Гол! Рома подвоює перевагу! Провалилася оборона гостей, дозволивши втекти в контратаку по центру Ель-Шаараві, який обіграв фінтом двох захисників, після чого відправив м'яч точно над Трубіном.

72' Виграв Майкон підбір у штрафному майданчика суперника і з льоту пробив по воротах, але вийшло вкрай неточно.

70' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і прострілив у штрафну, де після серії рикошетів пробив Мораес, але голкіпер зреагував і відбив снаряд у сторону.

68' Ісмаїлі на фланзі заїхав по ногах Пеллегріні. Суддя був поруч і призначив штрафний удар на користь господарів.

66' Вільяр закинув у штрафну, куди вривався Майораль, але іспанець не витримав лінію і опинився в офсайді.

64' Прорвався по правому флангу Пеллегріні і прострілив уздовж воріт, де пробив Ель-Шаараві, але точно в руки Трубіну.

62' Заміна в складі Роми: замість Педро на поле вийшов Ель-Шараві.

60' Кумбулла грубо зіграв у центрі поля. Жовта картка для гравця Роми.

58' Грубо заїхав ззаду по ногах Діавара в центрі поля Патріку. Заслужена жовта картка для порушника.

56' Увірвався з флангу Ісмаїлі в штрафну і прострілив уздовж воріт, але в підкаті на кутовий виніс снаряд Карсдорп.

54' Тонко віддавав Тайсон в штрафну на хід Мораесу, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі проти Манчіні.

53' Ісмаїлі намагався прострілити у центр штрафного майданчику, але захисники заблокували цей пас.

51' З лівого флангу Пеллегріні прострілив у центр штрафного, але тут справа до удару так і не дійшла.

49' Дістав по потилиці в центі поля Мораес від Діавари. Штрафний удар на користь гостей призначив суддя.

47' Майкон відпасував на Тете, той пішов від захисника і пробив по воротах. Голкіпер Роми відбив м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Другий тайм розпочався! Рома мінімально веде у рахунку, італійці набагато впевненіше зараз виглядають.

45' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

43' М'яко закинув у штрафну суперника Педро на хід Майоралю, але тому пробити не дозволив Матвієнко.

41' Контролюють м'яч "гірники", але до ударів справа не доходить.

39' Грамотно підставився Тайсон на фланзі і змусив порушити правила Касдорпа. Штрафний удар виконають гості.

37' Вимушена заміна в складі Роми. Замість травмованого Генріха Мхітаряна грати буде Борха Майораля.

35' З лівого флангу низом прострілив Педро уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

33' Пауза у матчі, Генріх Мхітарян опинився на газоні. Вірменину потрібна допомога медиків.

31' З флангу Ісмаїлі запускав пасом Тайсона, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні зіграв Карсдорп.

29' Наздогнав м'яч на фланзі Додо і прострілив у центр штрафного, де пробив у дотик Мораес, але влучив він точно в корпус воротарю.

27' Пеллегріні збив Майкона у центрі поля. Штрафний на користь Шахтаря.

25' Тікав по флангу на швидкості Ісмаїлі, обіграв захисника, але випустив м'яч за межі поля.

23' Гол! Рома виходить вперед! Змістився з лівого флангу в центр Педро і віддав вперед на хід Пеллегріні, який відірвався від захисника, обіграв голкіпера і відправив м'яч вже в порожні ворота.

22' Тепер уже Тайсона в грубому підкаті зніс в центрі поля Манчіні. Суддя обмежився усним попередженням.

20' На швидкості зміщувався з флангу в штрафну Спінаццола, але грамотно поставив корпус Вітао і відібрав м'яч.

18' Ісмаїлі віддавав пас на хід Мораесу по флангу, але той в боротьбі проти Крістанте порушив правила.

16' М'яко закинув в штрафну Педро на хід Кумбуллі, але той не зміг дістатися до м'яча в межах поля.

14' Отримав м'яч на фланзі Педро і тут же прострілив у штрафну, але цей пас спокійно перехопив Вітао.

12' З флангу проривався на швидкості Тете, але напоровся на Карсдорпа, який в чистому підкаті виніс м'яч в аут.

10' Вискакував один на один з голкіпером Пеллегріні після пасу від Крістанте і пробив по воротах, але суддя зупинив атаку через офсайд.

8' Контролює м'яч Шахтар, але до атак справа не доходить.

6' Рома виконувала кутовий, Крістіанте пробивав у ближній кут, але Трубін урятував свою команду.

5' Мораес відкотив Тайсону під удар, м'яч рикошетом від захисника відлетів воротарю у руки.

3' Вже у два офсайди забігли гравці Роми за дві хвилини.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зіграє на виїзді першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської Роми.

Матч відбудеться в четвер, 11 березня, на Стадіо Олімпіко. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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