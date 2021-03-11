 Футбол 1 - Динамо - Вільярреал: дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Вільярреал 0:2. Як це було

Сьогодні 21:47 10058 0
Динамо - Вільярреал 0:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо показало гідну гру проти Вільярреалу, але поступилося 0:2. Шансів перед виїзним матчем дуже мало.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Заміна у складі Вільярреалу: Баена змінив Морено.

88' Парехо виконував навіс у штрафний майданчик Динамо, але захисники відбилися.

86' Вже дограє цей поєдинок Вільярреал. Дуже вони повільно виходять із оборони в атаку.

84' Також подвійна заміна від Вільярреалу: замість Чікувезе та Трігуероса на поле вийшли Коста та Гомес.

82' Заміна у складі Динамо: замість Томаша Кендзьори на поле вийшов Олександр Караваєв.

80' Циганков з-за меж штрафного майданчику пробивав, але м'яч пішов трохи повз ворота.

78' Циганков навішував після розіграшу кутового, але захисник Вільярреалу скинув м'яч своєму воротарю.

76' Миколенко намагався втікти по флангу після закидання від Андрієвського, але пас хавбека виявився засильним.

74' Тепер Буяльський намагався відірватися від захисників, але опинився у положені поза грою.

73' Бакка зміщувався у центр і пробивав по воротах, але м'яч прилетів прямо у руки Бущану.

71' Кендзьора робив закидання на Циганкова, але арбітр зафіксував офсайд.

69' Чікувезе подавав з кутового, але Педраса порушив правила у боротьбі проти Циганкова.

67' Подвійна заміна від Динамо: замість Сидорчука та Шапаренка на поле вийшли Андрієвський та Шапаренко.

66' Циганков класно пробив з дальньої дистанції, але трохи повз ворота полетів м'яч.

65' Буяльський відбірав м'яч у Капу і той відразу збив українця. Жовта для захисника Вільярреалу.

63' Заміна у склади Вільярреалу: замість Пако Алькасера на поле вийшов Карлос Бакка.

62' Морено втікав на контратаку і віддавав на Алькасера, але Пако не зміг впоратися із Забарним.

60' Контролює м'яч Динамо, але до атак справа не доходить.

58' Трігуерос виходив один на один, але Бущан урятував свою команду.

56' Кутовий виконували кияни, але Альбіоль вибив м'яч подалі.

54' Циганков прострілював на Бєсєдіна у штрафний майданчик, але захисники заблокували цей пас.

53' Морено увірвався у штрафний майданчик правим флангом і пробив - Бущан виручив свою команду, а добити на цей раз нікому з суперників не вдалося.

51' Гол! Вільярреал подвоює перевагу! Морено пробив головою після подачі з лівого флангу - Бущан відбив, а перешкодити добиванню Альбіолюя ніхто не зміг.

49' Вільярреал першим номером грає на початку другого тайму, але до ударів справа не доходить.

47' Заміна у складі Вільярреалу відбулася. Замість Пау Торреса вийшов Фунес Морі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Дуже рівну гру демонструють команди, але іспанська команда поки лідирує в рахунку. Дуже важливо Динамо забити у другій половині грі.

45' Одну хвилину компенсував арбітр до першого тайму.

45' Родрігес опинився на класній ударній позиції після пасу Буяльського, але його постріл пішов дуже неточно.

43' Буяльський прострілював у штрафний майданчик, але захисники Вільярреалу першими дісталися до м'яча.

41' Капу збив Шапаренка у центрі поля, ще й наступив українцю на руку. Штрафний на користь Динамо.

39' Родрігес упав у боротьбі з Альбіолем, але свисток судді промовчав.

37' Контролює м'яч Динамо, але до ударів справа не доходить.

35' Розіграли кияни корнер, але подача Циганкова, виявилася засильною.

34' Кендзьора прострілював з флангу, не дісталися динамівці до м'яча, але від захисника Вільярреалу м'яч пішов на кутовий.

32' Володіє Вільярреал зараз м'ячем, потрібно Динамо тепер забивати, іспанці вже виконали задачу мінімум.

30' Гол! Забиває Вільярреал. Морено прострілив з лівого краю штрафного майданчика на дальній кут воротарського майданчика, звідки порожні ворота пробив Торрес.

29' Морено віддавав пас на Чуквезе, але цей пас виявився засильним.

27' Динамо контрлює м'яч біля воріт суперника. Досить переконливо виглядають кияни у першій половині першого тайму.

25' Відкрився під передачу Буяльський, міг виходити 1 на 1 з Рулі, але пас Віктора Циганкова вийшов занадто сильним. Вийшов воротар Вільярреала і вибив м'яч. Бєсєдін намагався перекинути голкіпера, але влучив у захисника.

24' Педраса збив Циганкова, який намагався втікти у контратаку. Жовта картка для гравця Вільярреалу.

22' Голкіпер Вільярреала Руллі опинився на газоні після зіткнення з Родрігесом. Медики надали аргентинцю допомогу і він продовжив гру.

21' Виконав Циганков закидання на Родрігеса, але удар Жерсона пішов вище воріт.

20' Педраса збив Циганкова біля штрафного майданчика. Небезпечний стандарт для Динамо.

18' Буяльський класно прикрив м'яч корпусом на фланзі і заробив у підсумку аут недалеко від воріт суперника.

16' Подавали у штрафний майданчик Динамо, але Торрес збив Забарного, стандарт для Динамо.

15' Трігуерос прострілював у центр, але від Бущана м'яч пішов на кутовий.

13' Контролювало Динамо м'яч, але далі власної половини поля кияни не вийшли.

11' Кендзьора вривався у штрафний майданчик, але Циганков віддав пас засильно.

10' Пробив Парехо, але влучив у стінку.

9' Сидорчук збив Парехо біля воріт Динамо, небезпечний штрафний для Вільярреалу і жовта для капітана київського клубу.

8' Родрігес виконав класний навіс у штрафний майданчик, але удар Циганкова пішов трохи вище воріт.

7' Педраса пробивав по воротах Динамо, але влучив у сітку із зовнішньої сторони.

6' Фойт завалив Родрігеса у центрі поля. Штрафний на користь Динамо.

4' Парехо подавав у штрафний майданчик після розіграшу кутового, Трігеурос пробивав по воротах, але трохи не влучив по м'ячу. Пробачив зараз Ману Динамо.

2' Вільярреал контролює м'яч на своїй половині поля, проте іспанці не поспішають йти в атаку.

1' Матч розпочався!

Динамо грає у білій формі, Вільярреал має жовті кольори сьогодні.

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо прийматиме іспанський Вільярреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч відбудеться в четвер, 11 березня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.

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