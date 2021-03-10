Луческу: Вільярреал – дуже міцна команда

Вільярреал є дуже міцною командою, у складі якої грають досвідченні гравці.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Що стосується Вільярреала, ця команда давно виступає в Ла-Лізі, де всі клуби добре один одного знають, і там дуже складно здивувати суперника в тактичному плані. У той самий час на євроарені, де важче вивчати суперника, вони це роблять постійно. Я переглянув матчі Вільярреала, за останні три роки вони зіграли багато хороших ігор, здобуваючи хороші результати, дійшли до чвертьфіналу, де поступилися лише Валенсії. Це дуже міцна команда, у складі якої є 4-5 гравців у віці за 30 років. Це досвідчені гравці, які пограли на дуже високому рівні. Команда добре організована і збалансована.

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У Вільярреала дуже хороший підбір виконавців. Молоді гравці компенсують рух, фізичну підготовку. А гравці середнього віку – 27-28 років – уже мають певний досвід. Також у складі команди є гравець, який за всіма своїми якостями претендує на рівень топ-зірки європейських чемпіонатів – Жерар Морено", - відзначив Луческу.