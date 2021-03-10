Шахтар: Виступаємо за абсолютне невтручання в роботу суддівського корпусу,

Шахтар закликав не втручатися у роботу арбітрів.

Про це йдеться в заяві донецького клубу.

"За останні роки була проведена велика робота по підвищенню рівня арбітражу. Однозначно, сьогодні суддівство стало краще. Але, на жаль, є ще над чим працювати.

Крім якості суддівства, яке потрібно продовжувати поліпшувати, є проблема з тиском на суддів з боку деяких клубів і стимулюванням. Потрібно кардинально виключити будь-який вплив на прийняття суддями рішень. Вони можуть помилятися, і помилки - це частина футболу.

Ніхто не застрахований від помилок, але головне, щоб це були неупереджені помилки, щоб суддівські рішення не були простимульовані кимось, хто зацікавлений в маніпулюванні кінцевим результатом.

Ми виступаємо за абсолютне невтручання в роботу суддівського корпусу, все повинно вирішуватися виключно в рамках fair-play", - йдеться в повідомленні.