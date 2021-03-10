Циганик став на захист Моралеса і готовий зустрітися з президентом Десни

Джерело - Чемпiон.

Футбольний журналіст Ігор Циганик відреагував на звернення президента Десни Володимира Левіна до коментатора Роберто Моралеса з пропозицією про зустріч:

"Шановний президенте Десни, пане Володимир Левін! Я із задоволенням складу компанію моєму другу Роберто Моралесу на зустрічі із Вами! Мені теж дуже цікаво задати і Вам, і Вашому другу (Гельзіну - авт.) кілька запитань!

З Роберто Моралесом я знайомий 15 років, і готовий гарантувати його порядність і чесність! У той час, коли на футбольних полях України процвітали "букмекерські" ігри команд Вашого друга, Роберто Моралес не на словах проявляв свій патріотизм, а зі зброєю в руках захищав кордони нашої держави!

А з приводу того, хто і як формувався бізнесменом у 90-ті, то можу Вам сказати, що зараз на українському футболі дуже чітко відбивається шлейф становлення деяких персонажів саме в епоху бізнесу 90-х! І не тільки лексично! Можливо Вам так зрозуміліше! А я не хочу спілкуватися "маттюччям" і не хочу щоб діти мої теж вживали цю лексику!

А з приводу того, що робиться в українському суддівстві! Ви, президенти клубів, побудували цю систему! А втілюєте у життя руками підлеглих, щоб свої залишилися чистими! І коли вона Вас обслуговує, Ви всі мовчите, а як тільки хтось більш грошовитіший, Ви шукаєте підтримки! І переважно у журналістів! Я це знаю!

І коли "букмекерські" гроші капали по кишенях різних президентів Ви мовчали! І висловлювали підтримку своєму другу! А журналісти не мовчали! І зустрічі Ваші ніякої ціни не мають!

Бо цих зустрічей було вже чимало, і жодна з них не мала ніякого сенсу, бо Ви самі, виходячи з них першими, порушуєте домовленості! Хочеться виграти. Ви самі один одного поїдаєте! І завжди будете поїдати, по-іншому не вмієте! Шлейф 90-х, що поробиш!".