Каштру: Фонсека залишив фантастичну команду

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив спадщину Пауло Фонсеки.

Про це розповів сам наставник донецького клубу.

"Яку спадщину в Шахтарі лишив Паулу Фонсека? Лишив фантастичних гравців, чудовий колектив, команду, що заробляла титули. Це клуб з відмінними вболівальниками, які люблять Шахтар.

Чудова адміністрація, що намагається робити все, аби відчувався цілковитий комфорт і були всі умови для роботи. Коли йде такий тренер, як Фонсека, здобувши кілька титулів, це, звісно, лишає почуття, що всі сумують за ним", - розповів Каштру.