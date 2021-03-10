УАФ заборонила матчі на стадіоні Динамо

Комітет УАФ зі стадіонів та безпеки проведення матчів на віртуальному засіданні проголосував за те, щоб заборонити проводити матчі на стадіоні Динамо імені Лобановського.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Засідання того самого горезвісного комітету ФФУ зі стадіонів, який минулого тижня дозволив задіяти в УПЛ львівський стадіон третьої категорії СКІФ. Увага, агентурна інформація! На цей раз він, слід зазначити, далеко не одноголосно - ще не у всіх остаточно з'їхав дах на грунті зализування заднього проходу керівництву Федерації, на віртуальному засіданні ухвалив: заборонити проведення матчів УПЛ на київському стадіоні Динамо ім Лобановського. Формальна причина: все з мішка, від безпеки, до якості поля.

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Питання не в тому, що саме на цей стадіон чомусь перебрався матч Колос -Шахтар. Питання не в тому, що це лобовий удар по Олімпіку, якому тупо нікуди діватися. Питання не в тому, що тут же грали Агробізнес і Десна.

Питання не в тому, що Динамо витратило бозна скільки на підігрів і підготовку, а тепер частково зуміло відшкодувати ці кошти - коштом оренди. Питання в тому, що це тупа, як глава цього комітету ФФУ, помста. Всі прекрасно знають, що при суворій перевірці нам доведеться закрити всі стадіони в країні - недоліки знайдуться, було б бажання, особливо якщо зробити акцент на певних речах", - сказав Франков.