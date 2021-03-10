Емері: Луческу викликає велику повагу

Динамо після приходу Мірчі Луческу стало схожим на Шахтар.

Про це розповів головний тренер Вільярреала Унаї Емері.

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"Луческу викликає велику повагу. Пам'ятаю, як Севілья грала з Шахтарем. Зараз Динамо нагадує мені ту його команду. Бачу ідеї Луческу. У киян багато молоді, яка вже виступає в збірній України. Буде важкий матч, але ми підходимо до нього з ентузіазмом", - сказав Емері.