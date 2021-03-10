Жезус не зіграє з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Роми Жуан Жезус здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

29-річний бразилець не зіграє з Шахтарем в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Хвороба у гравця була виявлена в ході тестування команди перед єврокубковим матчем. У футболіста немає симптомів хвороби, він знаходиться на самоізоляції.

У поточному сезоні в складі Роми Жезус провів 10 матчів, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що матч Рома - Шахтар відбудеться 11 березня в Римі. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, що на матч Рома - Шахтар призначена португальська бригада арбітрів.