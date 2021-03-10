ПСЖ - Барселона 1:1. Відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ приймає іспанську Барселону в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в середу, 10 березня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими моментами гри в Парижі в цій новині - відео голів, огляд матчу в режимі онлайн. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку. У першій грі в Іспанії ПСЖ розгромив господарів - 1:4.

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чвертьфіналісти турніру Боруссія Д за сумою двох матчів перемогла Севілью, а Порту залишив за бортом туринський Ювентус.

Українські клуби - Динамо та Шахтар 11 березня зіграють перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Кияни прийматимуть Вільярреал, а гірники в гостях протистоятимуть Ромі.

31' Мбаппе виводить ПСЖ вперед

37' Мессі зрівнює рахунок

47' Мессі не забиває пенальті

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму