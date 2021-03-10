 Футбол 2 - ПСЖ - Барселона: відео голів і огляд матчу онлайн | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ - Барселона 1:1. Відео голів і огляд матчу

Вчора 23:14 1987 0
ПСЖ - Барселона 1:1. Відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ приймає іспанську Барселону в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в середу, 10 березня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими моментами гри в Парижі в цій новині - відео голів, огляд матчу в режимі онлайн. Також на нашому сайті текстова трансляція поєдинку. У першій грі в Іспанії ПСЖ розгромив господарів - 1:4.

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чвертьфіналісти турніру Боруссія Д за сумою двох матчів перемогла Севілью, а Порту залишив за бортом туринський Ювентус.

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