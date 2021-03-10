Барселона хоче продовжити контракт з Дембеле

Джерело - sportarena.com.
Вінгер Барселони Усман Дембеле може продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
У цьому зацікавлене керівництво каталонців.
Рішення про нову угоду для 23-річного Дембеле в клубі прийняли після того, як вибори президента Барселони кілька днів тому виграв Жоан Лапорта. Чинний контракт француза з клубом розрахований до 2022 року.
У нинішньому сезоні вінгер провів 32 матчі за Барселону в усіх турнірах, забивши вісім голів і зробивши чотири результативні передачі. До переїзду у Ла-Лігу Дембеле виступав за Ренн і дортмундську Боруссію.