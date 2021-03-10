Барселона хоче продовжити контракт з Дембеле

Залишити француза в команді - ініціатива Лапорти

Вінгер Барселони Усман Дембеле може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У цьому зацікавлене керівництво каталонців.

Рішення про нову угоду для 23-річного Дембеле в клубі прийняли після того, як вибори президента Барселони кілька днів тому виграв Жоан Лапорта. Чинний контракт француза з клубом розрахований до 2022 року.

У нинішньому сезоні вінгер провів 32 матчі за Барселону в усіх турнірах, забивши вісім голів і зробивши чотири результативні передачі. До переїзду у Ла-Лігу Дембеле виступав за Ренн і дортмундську Боруссію.