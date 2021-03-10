Стало відомо, хто полетів у складі Шахтаря на матч з Ромою

Каштру взяв до Італії 23 футболістів

Донецький Шахтар вилетів до Італії на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Головний тренер гірників Луїш Каштру взяв 23 гравців.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар

Півзахисники: Тайсон, Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка

Нападники: Мораес, В'юнник

Варто відзначити відсутність травмованого хавбека Тараса Степаненка, а також захисника Давида Хочолави.

Поєдинок Рома - Шахтар відбудеться у четвер, 11 березня. Початок о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Каштру хочуть звільнити з посади головного тренера Шахтаря.