Стало відомо, хто полетів у складі Шахтаря на матч з Ромою

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар вилетів до Італії на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Головний тренер гірників Луїш Каштру взяв 23 гравців.
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Кривцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар
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Півзахисники: Тайсон, Маркос, Дентіньйо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка
Нападники: Мораес, В'юнник
Варто відзначити відсутність травмованого хавбека Тараса Степаненка, а також захисника Давида Хочолави.
Поєдинок Рома - Шахтар відбудеться у четвер, 11 березня. Початок о 22:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що Каштру хочуть звільнити з посади головного тренера Шахтаря.