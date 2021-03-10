Туринці програла знову програли в 1/8 фіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Ювентус вперше в історії Ліги чемпіонів і Кубка чемпіонів вибув на стадії 1/8 фіналу у двох сезонах поспіль.

Про це повідомляє OptaPaolo.

У минулому сезоні туринський клуб на стадії 1/8 фіналу програв Ліону.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус приймав Порту. Зустріч проходила на стадіоні Альянц - Ювентус в Турині (Італія) і завершилася перемогою господарів в овертаймі з рахунком 3:2. Перша зустріч команд завершилася перемогою Порту з рахунком 2:1. Таким чином, рахунок двоматчевого протистояння - 4:4. Португальці проходять далі завдяки двом голам у гостях.