Ювентус вперше в історії Ліги чемпіонів і Кубка чемпіонів вибув на стадії 1/8 фіналу у двох сезонах поспіль.

Про це повідомляє OptaPaolo.

У минулому сезоні туринський клуб на стадії 1/8 фіналу програв Ліону.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус приймав Порту. Зустріч проходила на стадіоні Альянц - Ювентус в Турині (Італія) і завершилася перемогою господарів в овертаймі з рахунком 3:2. Перша зустріч команд завершилася перемогою Порту з рахунком 2:1. Таким чином, рахунок двоматчевого протистояння - 4:4. Португальці проходять далі завдяки двом голам у гостях.

1 - Juventus have been eliminated in the last 16 Round for two seasons in a row for their first time among European Cup and Champions League. Shock.