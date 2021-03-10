Тренер Порту: Такі матчі потрапляють в історію клубу

Порту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів протистояла велика команда Ювентус з футболістами найвищого класу.

Про це заявив головний тренер португальської команди Сержіу Консейсау.

"Такі матчі потрапляють в історію клубу. Гравці запалили уболівальників своєю пристрастю.

У мене колектив, що складається з дуже хоробрих гравців, які ідеально втілили в життя мій план. Але ж нам протистояла велика команда з футболістами найвищого класу. Нам довелося важко, але і ми створили складності Ювентусу.

Ми були справжньою командою. Я дуже вдячний хлопцям і хочу їх привітати з блискуче виконаною роботою. Після видалення Таремі ми показали, з чого зроблений Порту. Ні на секунду не переставали вірити в успіх. Це те, що у Порту в крові.

Перед додатковим часом сказав гравцям, що кожен повинен постаратися ще краще. У таких ситуаціях ми часто знаходимо свою кращу гру", - зазначив Консейсау.