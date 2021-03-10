Тренер Порту: Такі матчі потрапляють в історію клубу

Джерело - УЄФА.
Порту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів протистояла велика команда Ювентус з футболістами найвищого класу.
Про це заявив головний тренер португальської команди Сержіу Консейсау.
"Такі матчі потрапляють в історію клубу. Гравці запалили уболівальників своєю пристрастю.
У мене колектив, що складається з дуже хоробрих гравців, які ідеально втілили в життя мій план. Але ж нам протистояла велика команда з футболістами найвищого класу. Нам довелося важко, але і ми створили складності Ювентусу.
Ми були справжньою командою. Я дуже вдячний хлопцям і хочу їх привітати з блискуче виконаною роботою. Після видалення Таремі ми показали, з чого зроблений Порту. Ні на секунду не переставали вірити в успіх. Це те, що у Порту в крові.
Перед додатковим часом сказав гравцям, що кожен повинен постаратися ще краще. У таких ситуаціях ми часто знаходимо свою кращу гру", - зазначив Консейсау.
Нагадаємо, Порту в меншості поступився Ювентусу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:3), але пройшов до наступного раунду завдяки голам на виїзді.