Голкіпер Олімпіка отримав дебютний виклик до збірної Косова

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Олімпіка Бетім Альімі отримав виклик до національної збірної Косова.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Для воротаря це дебютний виклик до національної збірної країни.
Переглянути цей допис в Instagram
Косовари в відборі до ЧС-2022 28 березня зіграють вдома зі шведами, а 31-го на виїзді з Іспанією. Також 24 березня Косово зіграє контрольний матч з Литвою.
Нагадаємо, Владислав Гельзін обматюкав суддю у прямому ефірі та висловив невдоволення словами експертів телеканалів Футбол 1/2/3.
Раніше, Олімпік закликав клуби УПЛ зупинити суддівське свавілля.