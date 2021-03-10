Голкіпер Олімпіка отримав дебютний виклик до збірної Косова

Бетім Альімі їде на збір національної команди

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Олімпіка Бетім Альімі отримав виклик до національної збірної Косова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для воротаря це дебютний виклик до національної збірної країни.

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Косовари в відборі до ЧС-2022 28 березня зіграють вдома зі шведами, а 31-го на виїзді з Іспанією. Також 24 березня Косово зіграє контрольний матч з Литвою.

Нагадаємо, Владислав Гельзін обматюкав суддю у прямому ефірі та висловив невдоволення словами експертів телеканалів Футбол 1/2/3.

Раніше, Олімпік закликав клуби УПЛ зупинити суддівське свавілля.