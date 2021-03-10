УЄФА дискваліфікувала суддю матчу Ліги чемпіонів за расизм

Гра між ПСЖ та Істанбул Башакшехір була зупинена на 14-й хвилині

УЄФА прийняла рішення дискваліфікувати суддю Себастьян Колцеску, який винен у расистському скандалі в матчі групового раунду Ліги чемпіонів між командами ПСЖ і Істанбул Башакшехір.

Про це повідомляє пресслужба організації.

УЄФА провела розслідування щодо румунського арбітра. Матч був зупинений на 14-й хвилині після звинувачень від гравців у расизмі.

В результаті 4-й арбітр матчу Себастьян Колцеску з Румунії відсторонений від суддівства до кінця сезону 2020/21. Також він зобов'язаний відвідати освітні курси разом з помічником арбітра Октавіаном Совре, який не був дискваліфікований, але отримав догану за неадекватну поведінку.

Конфлікт почався через те, що Колцеску назвав камерунського тренера Бешикташ П'єра Вебо чорним (негру румунською мовою).