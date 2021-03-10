Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

39' Першим номером грає Барселона у цьому матчі, ПСЖ дуже слабко виглядає.

37' ГОООООООЛ! Мессі неймовірний гол забиває. Аргентинець отримав м'яч у районі 30-м метрової позначки, підготував удар і поклав снаряд у дев'ятку! Краса від Ліонеля Мессі.

35' Заміна у складі Барселони: замість Мінгеси, який був на жовтій картці, на поле вийшов Фірпо.

33' Дембеле знову завдавав небезпечний удар, але Навас забрав м'яч у руки.

31' Ленгле у тому епізоді отримав жовту картку.

30' ГООООЛ! Мбаппе відкриває рахунок у матчі.

29' Ікарді упав у штраному майданчику Барселони! Арбітр подивився VAR і призначив пенальті!

27' Мінгеса тягнув Мбаппе за футболку, коли той намагався втікти у контратаку, жовта для захисника Барселони.

25' Мессі приймав м'яч у штрафному майдачнику ПСЖ і намагався пробити через себе, але удар аргентинця був занадто слабким.

23' Дест прорвався по флангу і пробивав по воротах, але Навас перевів м'яч у поперечину.

21' Альба виконував простріл у центр штрафного, але Маркіньос заблокував цей пас.

19' Дембеле знову класно вийшов на ударну позицію і пробив по воротах, але Навас урятував свою команду.

17' Мінгеса пробивав по воротах після подачі зі штрафного, але від голови захисника м'яч пішов на кутовий.

15' Мбаппе класно відірвався від захисника і пробив по воротах, але Тер Штеген забрав м'яч у руки.

13' Намагався Мессі з флангу пробивати, але знову його удар заблокували захисники.

11' Дембеле пробивав з-під захисника, але Навас зреагував і забрав м'яч у руки.

9' Пробивав Мессі, але м'яч пішов вище воріт.

7' Курзава збив Дембеле біля штрафного майданчика ПСЖ. Жовта для французького захисника і небезпечний штрафний Барселони.

6' Мессі пробивав з меж штрафного майданчика, але захисники заблокували його удар.

4' Грубо збили Мбаппе на фланзі, суддя обмежився усним попередженням.

3' Пішла подача, але у Маркіньоса не вийшов удар. Буде удар від воріт.

2' Вератті прострілював у центр штрафного майданчика, але захисник вибив м'яч на кутовий.

1' Матч розпочався!

ПСЖ грає у домашній, темно-синій формі, Барселона у жовтих кольорах.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

ПСЖ прийматиме Барселону в матчі-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 10 березня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.