У півзахисника Динамо Богдаа Лєднєва був варіант переходу у донецький Шахтар.

Про це розповів сам футболіст.

"Це було не в 2010 році, це було пізніше. Коли я йшов з Дніпра і прийшов у Динамо, коли ми в Юнацькій лізі УЄФА брали участь. Тоді стояв вибір між Динамо і Шахтарем.

Чому Динамо? В першу чергу, це мій рідний клуб, я ще дитячу школу тут проходив. Плюс я і сам з Києва. Особливої дилеми не було в цьому питанні", — розповів Лєднєв.