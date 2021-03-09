Волинь підписала трьох гравців

Волинь підсилилась трьома гравцями

Новачками Волині стало троє гравців – В’ячеслав Шарпар, Мішель Джордан Нкололо та Юрій Коломоєць.

Про це повідомляє пресслужба луцького клубу.

Деталі контрактів з футболістами не розголошуються.

Для Шарпара це п'яте повернення в клуб. Вперше він перейшов до волинян у 2009-му, пробув в команді до 2010 року. Потім грав з 2011 по 2012 в оренді з Металіста. У 2015-му знову повернувся в клуб: спочатку в березні, а потім після перебування в Шерифі, перейшов у Волинь в серпні. Останнім клубом була Рига.

Нкололо раніше виступав за Ригу. Провів 2 матчі за збірну ДР Конго забив 2 голи в 6 матчах.

У лютому 30-річний Коломоєць перейшов в Істіклол, з яким встиг виграти Кубок Федерації футболу Таджикистану. У березні футболіст покинув клуб через неготовність, про що розповів тренер команди.

Нагадаємо, Волинь переглядає досвідченого захисника.