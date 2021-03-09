Експерт: Аллегрі шукають клуб, але перехід в Шахтар вважаю неможливим

Великих не вірить, що Аллегрі приїде працювати в Україні

Скаут Алекс Великих, який працює в італійському Кальярі, впевнений, що Массіміліано Алегрі не буде працювати в Шахтарі.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Аллегрі шукає новий клуб. Його агент зараз активний. Вважаю його прихід у Шахтар неможливим, але агент може використати це для тиску в перемовинах з іншими клубами. Не виключаю Рому. Чи агентські ігри це? Думаю, так. Хоча Шахтар добре знають та поважають у Європі, але український чемпіонат навряд чи зацікавить італійського спеціаліста", - сказав Великих.

Раніше, Шахтар розпочав переговори з Аллегрі.