Конте: Ми виключили Аталанту з гонки за скудетто

У зв'язку з проведенням останнього матчу з Аталантою у 26 турі Серії A тиск на гравців Інтеру лише зростав.

Про це заявив головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Ми повернулися до 6-очок відриву від найближчого переслідувача. Інтер грав пізніше всіх і розумів, що прямі конкуренти виграли свої матчі та наблизилися до нас, тому тиск лише зростав. Крім того, Аталанта - це той суперник, який відбирає очки у ТОП-клубів.

Фактично, сьогодні ми виключили Аталанту з боротьби за скудетто, в тому сенсі, що тепер між нами 13 очок", - сказав Конте.