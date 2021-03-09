 Конте: Ми виключили Аталанту з гонки за скудетто | Футбол | Champion.com.ua
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Конте: Ми виключили Аталанту з гонки за скудетто

Сьогодні 10:09 703 0
Наставник Інтера задоволений черговою перемогою у Серії A
Конте: Ми виключили Аталанту з гонки за скудетто
#Конте, #Аталанта, #Інтер

Джерело - Football Italia.

У зв'язку з проведенням останнього матчу з Аталантою у 26 турі Серії A тиск на гравців Інтеру лише зростав.

Про це заявив головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Ми повернулися до 6-очок відриву від найближчого переслідувача. Інтер грав пізніше всіх і розумів, що прямі конкуренти виграли свої матчі та наблизилися до нас, тому тиск лише зростав. Крім того, Аталанта - це той суперник, який відбирає очки у ТОП-клубів.

Фактично, сьогодні ми виключили Аталанту з боротьби за скудетто, в тому сенсі, що тепер між нами 13 очок", - сказав Конте.

Відзначимо, що Інтер продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 62 очки.

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