Німецький фахівець яскраво стартував на чолі Челсі

Після перемоги Челсі у матчі 27-го туру чемпіонату Англії з Евертоном (2:0) тренер лондонців Томас Тухель встановив рекорд АПЛ.

Про це повідомляє Opta.

З його приходом Челсі не пропустив в жодному з п'яти домашніх матчів АПЛ. Тухель став першим тренером, який завершив перші п'ять домашніх матчів АПЛ на нуль.

Раніше ворота команди залишилися сухими в іграх проти Вулвергемптона (0:0), Бернлі (2:0), Ньюкасла (2:0) і Манчестер Юнайтед (0:0).

Челсі набрав 47 очок і розташувався на 4-му місці в таблиці АПЛ.