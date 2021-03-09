Луганська Зоря може втрутитися у боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чи може Зоря зайняти другий рядок у турнірній таблиці? Може. Вони зараз відстають лише на одне очко за втраченими. І команда виглядає просто чудово. Вони обіграли Шахтар і на куражі просто проїхалася катком по Львову, навіть дали відпочити лідерам.

Якщо Зоря обіграє Динамо, то там не тільки боротьба за другу сходинку буде, але й за чемпіонство між трьома командами. Зараз вони за втраченими на 5 очок від киян відстають, а буде тільки 2 бали. І від Шахтаря на 1 пункт. Ось це у нас буде гонка за чемпіонство! Ви собі навіть не уявляєте.

Я не виключаю, що Зоря обіграє Динамо у себе вдома. Цікаво, як зараз поведеться Луческу, наскільки йому буде важливий і принциповий матч Ліги Європи з Вільярреалом", - зазначив Циганик.