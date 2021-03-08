Влітку Шахтар може очолити екстренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомив журналіст Олег Ящук.

"Шахтар планує португальський вектор змінити на італійський. Вже цього літа. Клуб уже вийшов на екснаставника Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі та почав з фахівцем перемовини.

Вважаю, що це великий крок уперед, хід конем. "Гірникам" вкрай необхідне перезавантаження та великі фахівці", - розповів Ящук.