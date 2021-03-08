СК Дніпро-1 - Олександрія 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 17-му турі УПЛ СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 8 березня
СК Дніпро-1 - Олександрія 0:0
СК Дніпро-1: Юрчук, Довбик, Логінов, Тейлор, Ді Франко (Когут 70), Сілва, Дубінчак, Чуже, Назаренко (Булеца 63), Піхальонок, Ігнатенко
ФК Олександрія: Паньків, Мельник (Бабогло 68), Третьяков, Сітало (Новіков 81), Пашаєв, Шастал (Мірошніченко 68), Гречишкін, Банада, Вантух (Стецьков 59), Бондаренко, Дубра
Попередження: Логінов 19, Ігнатенко 31, Назаренко 57 - Вантух 55, Пашаєв 84