Коман відмовився від нового контракту з Баварією

Гравець може змінити клуб

Півзахисник Баварії Кінгслі Коман відхилив пропозицію мюнхенського клубу про продовження контракту.

Про це повідомляє Kicker.

Чинний договір 24-річного хавбека з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року. Керівництво Баварії планувало продовжити угоду до 2026 року, але Коман відповів відмовою.

Переговори між сторонами припинені. Відзначається, що футболіста може переманити Манчестер Юнайтед - манкуніанці цікавилися Команом ще минулого літа.

Коман перейшов до Баварії з Ювентуса в 2017 році. У 19 матчах поточного розіграшу Бундесліги він відзначився трьома забитими голами і дев'ятьма ассистами.